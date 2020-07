Ultimissime calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Lozano deve giocare dal primo minuto perché non possiamo arrivare a fine stagione senza capire quello che può essere il suo rendimento nell’arco dei novanta minuti. I venti minuti che gioca di tanto in tanto non bastano”.