Del Genio: "L'Uefa tolga il limite del 3 agosto: serve tempo per i controlli, altrimenti dobbiamo solo pregare che non accada nulla"

"I tedeschi sono stati intelligenti, partendo il 16 maggio finiranno a fine giugno. Inghilterra e Spagna, come l'Italia, giocheranno ogni tre giorno e per tanto tempo ancora. Il protocollo della serie A blocca tutta la squadra in caso di contagio, in Germania è diverso. Bisogna, visto che anche altre nazioni giocheranno in quel periodo, andare dall'Uefa e togliere il limite del 3 agosto, servirà giocare una gara a settimana e dare maggiore tempo per i controlli. Dobbiamo solo pregare che non accada nulla. Se vengono fuori positivi, serve il tempo di poter gestire non si deve sospendere tutto. Se non si torna a giocare è brutto, ma se si inizia e poi ci si deve fermare dopo 2 settimane, allora diventa la più brutta di tutte: sarebbe un fallimento di tutto il movimento".