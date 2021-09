Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Demme e Lobotka quasi sicuramente non ci saranno, mi aspetto Anguissa. Mai detto che Juan Jesus non fosse un buon giocatore. Le sue parole mi sono piaciute, soprattutto la parte finale si è capito la sua parte umana”.