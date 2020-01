Del Genio: “Insigne sugli scudi stasera. Con queste prestazioni Manolas vale l’investimento”

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Manolas ha corso sotto la curva entusiasta, è uno di quelli che rappresenterà il futuro del Napoli. Con questo livello di prestazioni va bene l'investimento che abbiamo fatto. In questo momento farsi la semifinale di andata e ritorno in Coppa Italia contro il Napoli non è così semplice. Il Napoli ha prodotto molto, bravissimo nella ripresa ad alzare l'attenzione. Secondo tempo del Napoli di eccezionale. Insigne e sugli scudi per quello che sta facendo in questo periodo. Io farei i complimenti quasi alla pari ad Insigne ed i quattro difensori".