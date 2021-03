Del Genio: "In Sassuolo-Napoli cose che nemmeno all'Intersociale ho visto"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “A centrocampo al 93esimo con palla in possesso tuo e da rimessa laterale non si perde mai quella palla e non si chiude mai 3-3. Mai ho visto cose simili anche quando ero alle prime telecronache tra Sanità e Bagnoli o quando allenavo l'intersociale. Non c’è Bakayoko tra i convocati? Bisogna capire se è davvero per indisponibilità. Il Bologna ha grandi assenze".