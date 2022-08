Del Genio: "In 2 ore con 30 milioni puoi prendere tantissimi giocatori bravi come Raspadori, il Napoli deve fare delle scelte"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Mi aspetto che oggi il Napoli tira di più in porta. Non so se il Napoli può seguire questa strada del grande pressing, bisogna alzare la qualità della rosa e continuare a giocare con lo stesso sistema di gioco che va avanti da anni. Serve uno alle spalle di Osimhen. Il Napoli è pronto a prendere Raspadori per 30 milioni, ma non è Messi! E' un buon giocatore, ma ci sono 80 giocatori bravi come Raspadori che il Napoli con 30 milioni può prendere in 2 ore. Giuntoli e De Laurentiis devono fare una mossa".