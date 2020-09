Del Genio: "Impossibile che Mertens faccia la panchina. Tanta confusione per Osimhen ieri, benissimo Petagna invece"

Notizie Calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Petagna ha giocato benissimo ieri e Osimhen non ha fatto bene. Però una partita non è il Vangelo, la storia del calcio ci dice che le situazioni si ribaltano e i giudizi non sempre sono validi. Osimhen ieri ha fatto un po' di confusione, ma non possiamo tirare nessuna conclusione. E' presto per capire cosa potranno fare Osimhen e Petagna per annullare il problema principale del Napoli dell'anno scorso che era quello di segnare poco. Nel primo tempo di ieri ho visto un grande predominio, ma ha fatto un solo goal. Ho rivisto possesso palla, fraseggio che permette agli avversari di schierarsi e quindi non si è mai pericolosi. Poi nel secondo tempo, grazie anche a Mertens ed al 4-2-3-1, il Napoli è sembrato più pericoloso. Mertens? Impossibile tenerlo fuori, leggo tante formazioni disegnate senza di lui, ma faccio fatica a vederlo in panchina. Non credo che Gattuso lo ritenga un'alternativa. Sporting Lisbona-Napoli? Il Napoli partirà col 4-3-3, modulo che mette in difficoltà gli azzurri quando gli avversari si chiudono. Se gli avversari vogliono giocarsela invece diventa un modulo adatto perchè esalta anche le qualità dei centrocampisti. Non so se la formazione iniziale sarà quella che vedremo sette giorni dopo a Parma, ma ci andremo molto vicino".