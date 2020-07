Del Genio: "Il problema di Insigne con Ancelotti non era il modulo, con la Roma è arrivata la conferma: non era sereno come lo è ora"

Ultime notizie calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Lozano titolare domani? Gattuso sta gestendo la rosa facendo riposare di tanto in tanto tutti i suoi calciatori. Ebbene, se contro il Genoa dovesse toccare ad Insigne di riposare, allora potrebbe giocare Lozano dal primo minuto. Il problema di Lorenzo Insigne con Ancelotti non era il dover coprire l’intera fascia, basti pensare al fatto che ha percorso 12 km contro la Roma sradicando spesso il pallone anche a Zappacosta. Lui deve sentirsi sereno e coinvolto nel progetto ed ora è serenissimo. Spero che non rientri di nuovo in uno di quei periodi in cui si innervosisce. Quando succede, tende a forzare la giocata. Demme out con il Genoa? Demme è più bravo in fase di copertura rispetto a Lobotka che, però, dal punto di vista tecnico ha forse qualcosina in più. Diego forse sa anche farsi vedere meglio, quindi concordo sul fatto che Gattuso lo consideri titolare”.