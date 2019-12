Del Genio: "Il problema del Napoli è la coppia Fabian-Zielinski, Di Lorenzo unico capace di creare qualcosa"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare la sconfitta del Napoli al San Paolo. Ecco le sue parole.

"Il problema maggiore del Napoli in questo momento sono Fabian e Zielinski: tecnicamente sono due ottimi giocatori, ma non possono giocare insieme in un centrocampo a 2 o come mezzali in un 4-3-3, poiché faticano a dare equilibrio alla squadra".

"Io credo che bisogna ripartire da alcuni giocatori, tipo Di Lorenzo, che è l’unico capace di creare qualcosa in questo momento, e credo che possa giocare pure più avanti. In ogni caso, dobbiamo ritrovare equilibrio ed evitare di essere sbilanciati in avanti: credo che sarebbe giusto far giocare giocatori che fanno dell’agonismo la loro arma migliore, e vicino a Milik metterei un partner, tipo Mertens, in modo da aiutarlo ad avere più palloni giocabili".