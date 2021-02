Del Genio: "Il Napoli prendo gol per errori individuali, dovuti alla cattiva organizzazione ma la cosa grave è un'altra"

Napoli Calcio - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli prendo gol per errori individuali, dovuti alla cattiva organizzazione. Gli errori dei singoli ci sono e sono evidenti. Quelli degli allenatori sono evidenti ma resta sempre il punto interrogiativo che non ti fa capire cosa sia accaduto in allenamento che ha portato alla non attuazione dello schema. Sento molto dire in giro che i giocatori sono con l'allenatore, ma non è chiaro se la comunicazione si è interrotta o meno".