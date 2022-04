Del Genio: "Il Napoli non è più pericoloso con Mertens in campo. Tanti criticano Zielinski e Fabian, ma avete visto Anguissa?"

Ultime calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Sarri si è messo alle spalle i problemi che vediamo oggi, ottenendo anche risultati. Lo scorso anno le cose si era aggiustate quasi tutte, oggi sono peggiorate rapidamente dopo un ottimo avvio. L'Empoli crea occasioni da gol con tutti, le ha create anche ieri. Con Mertens in campo, il Napoli non è più pericoloso. Mertens è uno che fa gol e gode della stima di tutti quanti noi, ma Demme è stato esageratamente accantonato. Fabian e Zielinski sono tanto criticati ma aggiungerei che anche Anguissa è fermo: uno dinamico come Demme poteva essere utile. All'errore di Meret non si può rimediare, ma a qualelo di Malcuit si".