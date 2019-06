Del Genio: "Il Napoli non ha mai pensato di poter prendere Lukaku. Deulofeu perfetto per gli azzurri"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Credo che Insigne voglia restare ed Ancelotti voglia tenerlo, se qualcosa dovesse cambiare il suo contratto di quattro anni avrebbe un valore diverso. Non abbiamo notizie differenti sul gradimento reciproco di proseguire insieme tra Insigne ed Ancelotti. Lukaku? Mi sembra una trattativa che è fuori dai parametri del Napoli e il Napoli stesso lo sa bene. Non hanno mai pensato di poter prendere un calciatore che guadagna 11 milioni di euro e che costa tra gli 80 e i 90 milioni. Deulofeu? Al Milan non fece benissimo, al Barcellona giocava pochissimo e bisognerebbe vederlo in una squadra di alto livello. Nel Napoli non sarebbe male, giocherebbe tutti i tre i ruoli dietro la punta, sarebbe anche un buon vice Callejon".