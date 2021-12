Del Genio: "Il Napoli fa fatica a concretizzare, non ho mai creduto fino in fondo allo scudetto"

Napoli Calcio - Il collega Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il Napoli fa fatica a concretizzare. Un problema mascherato da quelli si Osimhen, Fabian, Zielinski ed Elmas. Coloro che erano andati in doppia cifra l'anno scorso come Politano e Insigne quest'ano segnano poco o niente. Chudiamo con 5 punti sulla Juventus quando ne avevamo 14. Il Napoli deve rimanere concentrato per non perdere il treno Champions. Conoscendo questa rosa, non ho mai creduto fino in fondo allo scudetto e vedo l'Inter favorito. Speriamo che gli azzurri restino nel gruppetto perchè contro il Milan abbiamo dimostrato almeno di potercela giocare con le migliori. Ieri non mi sono piaciuti i cambi di Spalletti".