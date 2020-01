Del Genio: "Il Napoli con questi calciatori non va più da nessuna parte, è arrivato il momento di rifondare"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Secondo me con questi calciatori qui il Napoli non va più da nessuna parte. Io speravo nel mercato di gennaio. È arrivato il momento di rifondare, anche a costo di farlo maluccio, tanto peggio di così non si può andare. Si corre il rischio di poter andare in Serie B se non si interrompe questa situazione. Spero e penso che vadano via alcuni big per poter riempire le casse del Napoli per fare un mercato redditizio. Dobbiamo inserire nella squadra degli attaccanti che fanno la differenza. Peggio di come stanno giocando non si può fare. Io rimpiango anche i pali e le traverse colpite dal Napoli, almeno eravamo pericolosi. Adesso il Napoli non arriva nemmeno al tiro, non si rende pericoloso. Mi piace molto Ospina ma Meret dovrebbe essere il titolare del Napoli e domani me lo aspetto titolare con la Lazio. Meret ha fatto tante parate importanti. Se uno guarda il percorso della Lazio verrebbe da pensare che è inutile giocare la partita. Ma il calcio è strano e un filo di speranza deve esserci, soprattutto se guardiamo a Lazio-Napoli di dieci giorni fa. La Lazio aspetta anche il derby e potrebbe essere distratta. Poi si è creato un calendario importante e sta ragionando sul fatto che potrebbe essere lei la vera rivale della Juventus per lo scudetto”.