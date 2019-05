Del Genio: "Icardi ed Insigne costano uguale! Non se se ad Ancelotti serva un attaccante come l'argentino"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Icardi al Napoli ed Insigne all'Inter? A noi manca un giocatore che la butti dentro, ma Icardi non è il migliore nella partecipazione alla manovra. Bisognerebbe capire se Ancelotti reputi importante un attaccante anche nello sviluppo della manovra. Se il Napoli prendesse Lozano o De Paul o Ilicic, si potrebbe anche rinunciare ad Insigne. Vorrei capire se riusciamo ad avere delle alternative valide ai titolari, il Napoli deve rendere titolari anche le alternative. I super top player non li possiamo prendere, però se capitano dei cali per calciatori importanti devi avere delle valide alternative per non perdere punti per strada. Icardi? Il suo costo scende se ha deciso di andar via, poi dipende anche da chi sarà l'allenatore dell'Inter. Con 60 o 70 mln lo puoi andare a prendere. Insigne? Il Napoli gli ha fatto capire che ci punta molto. Anche lui costerebbe sui 70 mln. De Paul mi piace tantissimo, ha forza fisica e tanta tecnica".