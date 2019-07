Del Genio: "I giocatori forti come James fanno migliorare anche gli altri, chiare le parole di ADL. Insigne? Subisce troppo le contestazioni..."

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha avuto una media gol buona ma non da grande squadra perché ha sprecato tanto, soprattutto in determinate partite. James? Faccio un esempio: Maradona fece migliorare tutti i suoi compagni di squadra, i giocatori forti fanno giocare meglio anche gli altri. Ovviamente non è un paragone dal punto di vista tecnico ma riguarda solo l'apporto che possono dare ad una squadra. Ci sono alcuni calciatori che conoscono i propri limiti e decidono di andare dove possono giocare con continuità. Nelle grandi squadre, solo Messi e Cristiano Ronaldo possono giocarle tutte. Fischi ad Insigne? Il grande giocatore deve riuscire a farsi scivolare addosso le contestazioni, lui le patisce troppo. Gli dico di non subire tanto questi fischi che sono sbagliati e controproducenti. Le dichiarazioni di ADL su James sono chiare: può arrivare solo in prestito. Poi scopriremo se sono dichiarazioni strategiche".