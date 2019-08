Del Genio: "Ho sempre voluto che Gaetano restasse al Napoli! Milik? Conosciamo i suoi pregi e difetti, è un ottimo giocatore"

Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Marsiglia-Napoli? Partita più difficile rispetto a quella col Liverpool, quindi le risposte del Napoli sono positive. Il Napoli ha dimostrato più volte che queste partite le sa giocare, ha bisogno di altro in un altro tipo di partite in cui l'anno scorso ha avuto difficoltà. Elmas? Mi entusiasmano i calciatori come lui, sono giocatori che non arrivano come top player ma fanno tanto. Gianluca Gaetano? Non c'è differenza tra lui e giocatori di livello internazionale, ho sempre voluto che restasse, credo che il Napoli si sia convinto che questa è la strada giusta e ne sono felice. Mi fa piacere che il Napoli abbia scelto giocatori come Elmas e Gaetano, giovani e che possano giocare in più settori. Milik? Per me resta un ottimo giocatore, non mi interessa dare un voto perchè lo conosciamo, come conosciuti sono sia i suoi pregi che difetti".