Del Genio: "Grande Napoli sotto tutti gli aspetti! Osimhen? Non deve migliorare, me lo terrei così"

I collega Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss KIss:

"Molto bene il Napoli contro l'Udinese sotto tutti i punti di vista. Ho visto una squadra in forma sia mentalmente e fisicamente. Ho sempre detto che Osimhen andava aspettato ma aspettavo che facesse vedere le sue capacità l'anno prossimo. Tutti dicono che deve migliorare ma io me lo terrei così per 5 o 6 anni al Napoli. Napoli e Atalanta, sia per il bilancio che per il gioco, sono le due squadre che dovrebbero giocarsi lo scudetto".