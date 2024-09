Del Genio: "Gilmour-Lobotka insieme? Ecco come la vedo io"

Ultime notizie SSC Napoli - Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così nel post partita della gara col Palermo:

"Il Napoli ha fatto acquisti importanti ed ha una squadra competitiva, non bisogna aggiungere altro. Gilmour è un ottimo giocatore, mi ero permesso di dire che può giocare vicino a Lobotka e ci sta benissimo: per me possono giocare insieme. McTominay, Buongiorno e Neres non si discutono, Spinazzola è in ripresa. Rafa Marin è ancora da vedere, il Napoli ha fatto un mercato davvero importante".