Del Genio: "Entusiasmo per la campagna abbonamenti? Due mosse potrebbero aiutare"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Entusiasmo per la campagna abbonamenti in caso di un colpo di mercato? Potrebbe alimentare la voglia di qualcuno, la maggior parte dei tifosi guarda più l’organico del singolo giocatore. Magari qualche permanenza come Koulibaly e Mertens potrebbe aiutare i numeri. Potrebbe essere un bel colpo praticare dei prezzi popolari per incentivare la vendita degli abbonamenti.

Ostigard? Il norvegese ha delle caratteristiche che potenzialmente possono portarlo ad essere un difensore da big: deve migliorare in alcuni aspetti come velocità ed aggressività, al Genoa ha preso tanti cartellini. Però se guidato dai compagni in un livello più alto può migliorare molto”