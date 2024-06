Del Genio: "Di Lorenzo? Usata una parola in particolare, farei una cosa! Su Kvaratskhelia..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Di Lorenzo e Kvaratskhelia? Il caso sul georgiano è una strategia legata al discorso economico, gestita non benissimo visto il clamore mediatico, risolvibile o meno sul territorio economico. Sul capitano si può dire che sia stata usata la parola ‘irremovibile’, con la disponibilità ad andare anche in tribuna: a questo punto meglio lavorare sull’offerta congrua per chiudere definitivamente il capitolo Di Lorenzo. Dobbiamo rispettare la posizione personale del capitano azzurro, se reputa la situazione non ricomponibile bisogna chiudere l’intesa con chi lo vuole”.