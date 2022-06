Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Deulofeu può giocare al posto di Mertens alle spalle di Osimhen. Dries a livello di conclusioni non ha eguali, ma è sbagliato pensare che Deulofeu sia un velocista e basta. Può ricoprire molto bene quella zona di campo come Mertens".