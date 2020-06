Del Genio: "Demme può diventare fondamentale contro l'Inter. Giocherà Ospina, poi sarà il turno di Meret e sul centrocampo..."

Ultime calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Del Genio

"L'Inter l'abbiamo visto due volte contro il Napoli e sono pericolosi. Il Napoli deve stare posizionato con attenzione, ma non basso. La linea difensiva dell'andata era vicina al centrocampo e questo ha permesso di recuperare palla alta per ripartire. Demme può diventare fondamentale nel gioco azzurro, anche perchè lì ci sarà Eriksen. Credo giocherà Ospina, poi dal Verona in poi ci sarà Meret. Se sta bene Fabian, giocherà lui, altrimenti credo giochi Elmas. Politano-Callejon? Se qualche giocatore non è sereno, anche per questioni contrattuali, si potrebbe puntare per un calciatore con voglia e stimolato dalla gara".