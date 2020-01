Del Genio: "Demme ha la testa del regista, è sempre a disposizione dei compagni"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli non ha giocato male contro il Perugia, mi è piaciuto di più nel primo tempo che nel secondo. Mi pare di aver visto un calo mentale, con il Perugia te lo puoi permettere ma contro altri avversari no. Demme quando dà palla al compagno si prepara subito per ricevere di nuovo il passaggio, si mette molto a disposizione dei compagni. Ha la testa del regista, è sempre a disposizione dei compagni. Non mi aspetto Demme dal primo minuto contro la Fiorentina. Poi chiaramente aspettiamo Gattuso e vediamo cosa decide. Fiorentina? È una squadra che, con le dovute proporzioni, non riesce a fare gol. Ha un grande problema, come lo ha il Napoli”.