Napoli Calcio - Il collega Paolo Del Genio, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"De Paul lo considero un altissimo livello che ha grandi qualità. Ora bisogna vedere quando passerà ad una grande squadra se subirà il colpo, ma giocando già con l'Argentina non penso possa avere certi problemi. Demme è il titolare e Bakayoko la riserva, e non lo scopro certo io. Non rinuncerei mai a Demme per il gran lavoro che fa e lo schiererei sempre in campo".