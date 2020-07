Del Genio: "Da Lozano non dobbiamo aspettarci che faccia l'Insigne. Milik? 5 in pagella"

Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto durante la puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non sono contento di questo Napoli, nel secondo tempo non mi è piaciuta la prestazione della squadra. Un dato costante della partita è relativo alle prestazioni individuali di diversi calciatori. Molte sono state al di sotto delle aspettative. Lozano? Ha sempre fatto meglio quando è subentrato, ma non mi è dispiaciuto ieri. Qualcosa di buono ha fatto. Quando gioca al posto di Insigne non dobbiamo aspettarci che faccia il gioco di Insigne, il messicano è uno da ultimi trenta metri. Il migliore del Napoli è stato Demme, a Milik un grande 5 in pagella”.