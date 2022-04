Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Partita persa con errori individuali contro l’Empoli. Non hanno creato quasi niente. Siamo noi ad aver fatto i tre gol per loro. I giocatori esterni non segnano quest’anno rispetto l’anno scorso".