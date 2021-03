Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Io confermerei Gattuso, con un nuovo allenatore riparti da zero con un altro progetto e fai passi indietro. Ci sono le medie punti che parlano per Gattuso, che con i calciatori a disposizione ha un ottima media punti".