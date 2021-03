Del Genio: "Con Juric ed Inzaghi al Napoli servirebbe una rivoluzione sul mercato! Gattuso? Con la Champions bisogna provare a trattenerlo"

Calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Se Gattuso va in Champions League De Laurentiis secondo me ha il dovere di provare a convincere Rino a restare. Come si fa a non pensare di confermarlo se, dopo tutto quello che è successo, riuscisse a centrare la Champions? Sento parlare di Juric e di Inzaghi per il futuro della panchina del Napoli ma con loro, visto che giocano a tre, servirebbero 6-7 cambi almeno rispetto alla rosa attuale degli azzurri".