Del Genio commenta il 3-4-3: "Gattuso l'ha fatto per un motivo ben preciso! E' motivazionale più che tattico"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Del Genio, commentatore radiofonico ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per la gara Napoli-Atalanta, ha parlato alla radio ufficiale del club azzurro in vista della sfida all’Atalanta commentando la scelta del 3-4-3:

"Gattuso pensa a questa difesa a tre per giocarsela praticamente come fa l’Atalanta, vuole accettare l’uno contro uno a tutto campo. In linea teorica non lo farei, ma per una singola partita magari il discorso tattico può essere superato da quello motivazionale.

Evidentemente Gattuso vuole pungolare i suoi, caricandoli nel vincere i duelli individuali nell'uno contro uno contro i giocatori della squadra di Gasperini".