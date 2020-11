Del Genio: "Che scivolone giornalistico parlare del ritardo di stipendi in casa Napoli, tutti sappiamo come stanno le cose"

Paolo Del Genio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Un grande errore parlare degli stipendi arretrati di settembre in casa Napoli. Sappiamo tutti come stanno le cose e dell'accordo che c'è da tempo sui pagamenti che arriveranno a inizio dicembre. Brutto parlarne dopo una sconfitta, mi è sembrato uno scivolone clamoroso dal punto di vista giornalistico".