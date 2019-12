Del Genio: "Centrocampo con Allan, Zielinski e Fabian non è perfettamente composto, Berge mi piace"

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Berge mi piace: nel match d'andata mi ha impressionato, in quella di ritorno meno ma va considerato che sta giocando molto e che potrebbe essere un po' affaticato. Allan non è che non può fare il vertice basso di centrocampo, solo che poi in tal caso le mezzali sarebbero Zielinski e Fabian Ruiz. Ho letto, però, di questa possibilità: Zielinski nei tre d'attacco con Elmas mezzala. In tal caso però andrebbe venduto qualche attaccante e presi due o tre centrocampisti. Vediamo quelle che saranno le indicazioni di sabato. Secondo me un centrocampo composto da Allan centrale e Fabian e Zielinski interni non è perfettamente composto".