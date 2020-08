Del Genio: "C'è poco tempo per la preparazione, ci aggiungono anche la Nations League... Possibili amichevoli con italiane"

Ultime notizie calcio Napoli – Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"C’è già poco tempo per la preparazione, per di più ci hanno aggiunto anche la Nations League ad inizio settembre dimostrando una grande intelligenza… Potrebbe essere fattibile organizzare qualche amichevole nel periodo che va dalla fine del ritiro fino all’inizio del campionato. Magari con squadre italiane, considerando le difficoltà che ci sono attualmente per viaggiare. La speranza è che non si verifichi la situazione scomoda di dover colmare dei buchi nella rosa una volta iniziato il campionato”.