Del Genio boccia Petagna: "Spero vada via, sarei preoccupato se il vice Osimhen fosse lui"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Capisco il Napoli che chiede tempo prima di giudicare le mosse di mercato, ma oggi c’è preoccupazione e la speranza che tra dieci giorni ci sia soddisfazione. Al momento sono andati via giocatori molto importanti e si fa fatica a rimpiazzarli. Mi auguro sempre di avere torto, con tutta la stima per Petagna spero che vada via: sarei preoccupato se il vice Osimhen fosse lui. Con tutto il rispetto, il salto tra i due sarebbe grandissimo.

C’è un ragazzo molto promettente sottoposta, che è Adam Ounas, ma un giocatore serve lì in quel ruolo e non può essere lui il sostituto di Dries Mertens”