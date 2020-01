Del Genio azzarda: "Vedrei bene Insigne da mezz'ala, come fa David Silva al City"

Ultime calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Del Genio, giornalista della stessa emittente. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Per me non è proponibile che sul centro sinistra si faccia la staffetta rigida tra Fabian e Zielinski. Facendo così si rischierebbe di bruciare entrambi, invece secondo me uno dei due può anche andare a giocare sull'esterno d'attacco. Insigne può anche giocare da mezz'ala, un po' come fa David Silva col City. Sarebbe il suggeritore delle tre punte, darebbe palleggio e qualità alla manovra. Sarebbe un regista offensivo occulto e sfrutterebbe al meglio le sue qualità tecniche. Si toglierebbe dalla testa il peso di dover segnare e potrebbe venire fuori il ruolo giusto per Lorenzo. Fiorentina? Ieri ho visto la gara con l'Atalanta che ha tenuto il predominio del gioco. La Fiorentina si è difesa molto bene e penso al Napoli che non attacca molto bene. Vivremo per tutta la stagione a braccetto con la sofferenza. Il Napoli ha un problema serio che non riesce a coprire bene l'area avversaria. Le altre squadre portano cinque o sei calciatori in attacco, noi ci arriviamo in pochi. Uno come Lukaku può giocare da solo, mentre un attaccante come Milik ha bisogno di essere sostenuto".