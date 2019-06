Del Genio: "Assurdo chi critica questo mercato, arriveranno ottimi calciatori"

Il giornalista Paolo Del Genio ha scritto un post su Facebook. Ecco le sue parole.

"Io comprendo le critiche al Napoli, alla società, per alcune sessioni di mercato del recente passato. Sono stato il primo a muoverle. Sono state fatte, è vero, cose ottime, ma anche errori e, aggiungo, ci sono stati slanci di ottimismo pericolosi che non hanno determinato il completamento della rosa in tutti i ruoli. Sul mercato in corso però credo che si possa dire poco. Arriveranno ottimi calciatori e partiranno solo calciatori che nella passata stagione hanno deluso. La situazione al momento è questa. se cambia, ovviamente, possiamo cambiare opinione, ma, ripeto, criticare in questo momento mi sembra eccessivo e per fortuna solo in pochi si ostinano a farlo. Ormai è un mestiere quello del - non sono d'accordo -".