Paolo Del Genio è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli:

Mertens? Tutto il rispetto per le regole sul monteingaggi, accetto le decisioni del presidente. Ma sulla vicenda Mertens non capisco dove sta la difficoltà: se è la durata del contratto oppure le 200mila di differenza. Non è chiaro perchè si sta temporeggiando".