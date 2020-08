Del Genio: "4-2-3-1 eccessivo con quattro attaccanti, su Rrahmani..."

Ultime notizie calcio Napoli - Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Rrahmani? Per arrivare a certi livelli bisogna essere duttili, non ho mai creduto alla storia di calciatori in grado di giocare in un solo ruolo. Il 4-2-3-1 si poteva fare anche quest’anno ma mi sembra eccessivo ipotizzarne uno con Mertens, Insigne e Politano dietro Osimhen ed uno tra Fabian Ruiz e Zielinski a centrocampo”.