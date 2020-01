Decibel Bellini: "Per i calciatori sono un amico, per loro sono sempre a disposizione. Non cambierei Napoli per nessun'altra città al mondo" [VIDEO]

Daniele 'Decibel' Bellini, speaker del san Paolo, è intervenuto in un documentario della Red Bull su Napoli e il Napoli. di seguito le sue dichiarazioni:

"Io sono solo un ragazzo di Napoli che ha lafortuna di lavorare con grandi campioni e grandissime persone. Loro sanno che sono a completa disposizione se dovessero avere bisogno di qualcosa, anche solo se si tratta di chiedermi dove comprare il latte per i bambini o se cercano un consiglio su dove andare a mangiare la pizza.

Daniele 'Decibel' Bellini

A volte, se sono soli, mi chiamano e vengono a mangiare a casa mia. vivere a Napoli non è facile come in altri posti, ma non cambierei mai questa città per nessun'altra al mondo. Se nasci a Napoli vuoi morire a Napoli e anche solamente parlando della mia città mi emoziono. Quando mi sveglio vedo il mare e la gente per strada mi saluta. Siamo un popolo unico".