De Zerbi in conferenza: "Danno fastidio i 4 goal annullati, ma il VAR ha migliorato il calcio. Napoli in salute e ben organizzato"

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"C'è il VAR e credo che abbia migliorato il calcio, anche se stasera dà fastidio. Oggi ci ha tolto per quattro volte la soddisfazione del goal, forse il risultato è bugiardo. Sarei stato soddisfatto totalmente se avessimo vinto, ma comunque abbiamo fatto la gara che dovevamo. Di fronte avevamo il Napoli che è in salute, sta bene ed è organizzato. Ciò che posso rimproverare alla squadra è che in certe situazione dobbiamo essere più determinati per portare certi episodi a nostro favore. Per tutte le volte che liberiamo un uomo tra le linee troppe poche volte creiamo azione da goal. Dobbiamo arrivare ottavi, abbiamo un obiettivo chiarissimo di squadra e vogliamo tutti raggiungere la quota di 20 goal per Caputo e di 15 per Berardi. Se la squadra fa bene è perchè tanti singoli giocano bene".