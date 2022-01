De Sisti: "Non scambierei Spalletti per Mourinho. Fiorentina? Italiano deve lavorare sulla testa per affrontare il Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Giancarlo De Sisti, ex calciatore ed allenatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non riprenderei Spalletti per lasciar partire Mourinho, Luciano merita una chance al Napoli e la sta sfruttando bene avendo a disposizione solo mezza squadra in azzurro. Mourinho invece è arrivato a Roma per cambiare le cose e fin qui non c'è riuscito. Italiano dopo Torino deve lavorare sulla testa, ma sono i calciatori ad aver sbagliato partita. La Fiorentina merita la classifica che ha, ora il mister dovrà lavorare sulla testa in vista del Napoli che è una squadra veramente forte anche senza titolari".