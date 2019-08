De Santis, agente: "Icardi non aspetterà oltre questa settimana, il Napoli ha un vantaggio innegabile che attrae il giocatore..."

Calciomercato Napoli - L'agente di mercato Lorenzo De Santis ha parlatoin diretta a Sportiva:

"Icardi? Potrebbe esser il tassello del primo domino, perché sembra che abbia dato un ultimatum alla Juventus, che è e resta la sua prima scelta, ma è bloccato da Dybala. Per non perdere la priorità anche nelle altre scelte, cioè Roma e Napoli, Icardi non aspetterà oltre questa settimana. Il Napoli ha il vantaggio innegabile di giocare la Champions, cui Icardi tiene tantissimo. La Roma non ha l'appeal europeio della Champions, ma garantirebbe al giocatore la 9 sulle spalle".