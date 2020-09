De Rossi: "Non avrei dato una lira a Gattuso come allenatore, e invece..."

Ultime notizie calcio Napoli - Daniele De Rossi, ex capitano della Roma, nella cerimonia che gli ha conferito il "Premio Calabrese" a Soriano nel Cimino

"Ci sono tanti allenatori bravi a cui non avrei dato una lira. Ad esempio non pensavo che Simone Inzaghi potesse diventare così bravo. Lo stesso per Gattuso”.

Che sta facendo in questo momento?

"Sono in attesa di sapere quando potrò iniziare a fare il corso. Lavoro con lo staff che ho creato e cerchiamo di entrare in sintonia. Guardiamo le partite perché non possiamo girare per i ritiri. Ci confrontiamo e cerchiamo di entrare sulla stessa lunghezza d'onda per cominciare al meglio".