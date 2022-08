Notizie - “Non faremo nessuna causa a Rodrigo De Paul. Non rischierà di perdere il Mondiale per questo”. Queste le parole di Horacio Homs, padre dell’ex fidanzata di Rodrigo De Paul. Il calciatore argentino dell'Atletico Madrid sarebbe coinvolto in una causa con l'ex fidanzata riguardo alimenti e beni da condividere. A causa di questa causa rischia di perdere il Mondiale in Qatar.