De Paola a CN24: "Napoli in corsa per il primo posto del girone di Champions, non si vive di solo campionato"

Paolo De Paola:

"Dati alla mano il Napoli è in piena corsa per la Champions. Ha battuto il Liverpool campione d'Europa in casa e pareggiato fuori. Ora impegno più facile contro il Genk, il primo posto del girone è alla portata degli azzurri. Non si vive di solo campionato. Serve buon senso ed un patto nello spogliatoio per la Champions League. Ancelotti lo si può contestare ma a livello internazionale ha trovato collocazione a tanti fenomeni. Con una carriera come quella di Ancelotti servono motivazioni. Sarri alla Juventus si è imborghesito, non ha ancora vinto nulla. Bisogna comprendere l'atteggiamento di Ancelotti, forse non condividerlo. Il Napoli sulle fasce, a centrocampo ed in attacco è debole ma ha una competività che viene da Sarri. Questa squadra presenta delle lacune che possono essere colmate da individualità presenti in organico. Le ribellioni durano un attimo, sono come una pioggia d'estate".