De Paola a CN24: "Di Lorenzo? ADL ha sbagliato, alcune dichiarazioni andavano evitate. Errori anche da Giuffredi ma basta parlare di Juve come nemico..."

Paolo De Paola è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Speciale Calciomercato'.

"Di Lorenzo? Non è una situazione piacevole. Bisognerebbe capire perchè Giuntoli, Spalletti e Di Lorenzo vanno via dopo lo scudetto. Un altro aspetto è che non si può dire che i contratti non sono validi e possono essere chiusi. Lo posso capire nell'ultimo anno, ma a tre anni dalla scadenza non si può trattare con leggerezza questa situazione. Restare controvoglia, anche se la società vuole trattenerlo, sarebbe dura da gestire: alla fine o si andrà per vie legali o andrà via dietro pagamento di una cifra congrua. Poi De Laurentiis ha dato una sorta di libertà ai propri calciatori con quelle dichiarazioni sul futuro che restano anche un po' nel vento. Dire che tutti possono fare ciò che vogliono, vale anche per il capitano. Un intervento di Conte così forte qualcosa può significare per giocatore e allenatore. Se il procuratore voleva una dichiarazione d'amore e di forza, l'ha ottenuta. Quello che è accaduto non è un qualcosa di grave da non poter risolvere. Il suo agente sbaglia a sottolineare con termini eccessivi anche quel cambio nell'ultima gara di campionato. Non sono cose accettabili in un rapporto. Il campionato è finito, non lo trovo leale. La Juventus non può essere un nemico giurato se alcuni calciatori vanno a Torino, anche perchè dovrebbe valere anche per Conte e Manna che hanno fatto il percorso inverso".