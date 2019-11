De Paola a CN24: "De Laurentiis vuole dire la sua su tutto, è assurdo! Non riconosco Ancelotti, perché non si dimette?"

Ultime Calcio Napoli - Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"La società del Napoli è formata solo da De Laurentiis e Chiavelli, il resto della società conta poco: c'è sempre la parola del presidente su tutto. Questo è assurdo, crea un clima difficile. Mai visto uno sfacelo dal punto di vista orgnizzativo come questo. Partita importante quella contro il Milan, non so se è una partita da dentro o fuori: se il Napoli dovesse perdere terreno, salterebbero tutti gli schemi".

"Io non riconosco più Ancelotti anche nel confronto con gli arbitri. Mi accorgo che in certe argomentazioni sono talmente fragili che non sono del bagaglio culturale che ha Ancelotti ma sono parole venute dall'alto cioè pensieri di De Laurentiis. Un allenatore con un'esperienza del genere si dimette. Quali sono le condizioni per cui Ancelotti continui ad allenare il Napoli? Solo per il potere dei soldi?".