De Nicola: "Un ritorno al Napoli? Ci spero, ma non credo. Ho voglia di lavorare, dirò sì al primo club che mi chiamerà"

Ultimissime calcio Napoli - Alfonso De Nicola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A: "De Laurentiis è un perfezionista. Noi facemmo una programmazione, l'abbiamo rispettata. Si è lavorato sempre al 100%, il club ti mette nelle condizioni di lavorare al meglio. Ancelotti non mi ha voluto? Non lo so, non credo perché il rapporto è stato buono. ADL parla bene di me? Sicuramente, ma forse aveva percepito un mio momento particolare. Ma è stato superato subito. Si parla di De Nicola di nuovo nel Napoli? Non lo so, io vado dal primo club che mi chiama perché voglio lavorare. Roma? Tanto tempo fa c'erano state delle proposte. Juventus? Non ditemi squadre in particolare, io conosco tutti i medici sociali e tanti direttori sportivi. Per ora non mi hanno chiamato, ma accetto il primo che mi chiamerò. Non alla Juventus? Torno a casa, cosa dico ai miei figli (ride, ndr), non mi fanno entrare, mio figlio dice che se vado in un club diverso dal Napoli non guarderà più le partite (ride, ndr). Accetterò un progetto serio, come accadde anni fa col Napoli. Tornare al Napoli? Ci spero, ma non credo".