De Nicola: "Lobotka? Se non c'è lesione, potrebbe anche farcela. Ospina in campo? Dipende dalla sue sensazioni..."

Napoli Calcio - Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Lobotka? Se non c'è lesione, non ci vogliono tempi lunghi. Potrebbe anche farcela per la Juve. L'affaticamento poteva essere una causa l'aver giocato tanto ma l'elongazione è diversa. Voli lunghi? Se Ospina torna oggi, domani sarà in campo ma molto dipenderà anche da lui e dalle sue sensazioni".