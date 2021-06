De Nicola: "Insigne Ama Napoli e i napoletani. Una volta mi svelò un suo desiderio"

Napoli - Alfonso De Nicola è intervenuto sulle frequenze di Radio Crc Targato Italia durante la trasmissione Arena Maradona:

“Eriksen? È andato tutto bene perché è stato organizzato tutto nel modo perfetto. I soccorsi sono arrivati subito. Complimenti a Kjaer che ha salvato la vita del suo compagno di squadra con piccoli, ma importanti gesti. Vogliamo preparare i calciatori a momenti del genere, ma non tutti sono in grado di avere la freddezza che ha mostrato, ad esempio, Kjaer.

Jorginho e Insigne? Non sono più i ragazzi di una volta, ormai sono completamente maturati.

Spalletti è una persona perbene. Sono affascinato da questa idea, è un allenatore di grande livello, bravi i dirigenti del Napoli.

Insigne? Una volta mi disse che voleva diventare il Totti del Napoli. Ama napoli e i napoletani. Conoscendolo non vorrebbe mai andare via”.